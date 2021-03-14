AK Parti İl Başkanı Tever'den tedbirlere uyma çağrısı - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede herkese görevler düştüğünü bildirdi.

Tever, yazılı açıklamasında, Ekonomik Reform Paketi'nin iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını anımsattı.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gece gündüz demeden çalışarak hedeflerine ulaşacaklarını aktaran Tever, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle o günlerin de çok yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Ekonomik Reform Paketi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tever, kentteki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, yeni adliye binası inşaatına kısa süre içerisinde başlanacağını, bin yataklı şehir hastanesi inşaatının da ihalesinin yakın zamanda yapılacağını kaydetti.

Vatandaşlardan salgınla mücadelede daha fazla hassasiyet beklediklerini belirten aktaran Tever, sıkı denetim ve kurallara tam riayetle Sakarya'nın kısa sürede kırmızı seviyeden, turuncu seviyeye döneceğine daha sonra da mavi seviyeye kadar düşeceğine inandığını kaydetti.

Tever, salgınla mücadelede herkese görevler düştüğünü dile getirerek, "Bu mücadelede yalnızca birkaç kurum ya da birimin değil, ilimizde yaşayan herkesin en küçük katkısı bile büyük önem arz ediyor. Bu bilinçle hareket edip ilimizdeki mücadeleye güç veren tüm vatandaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Salgının başlangıcından bu yana büyük bir özveriyle çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Canla başla çalışan bu kıymetli insanların hakkını bizler de ancak tedbirlere titizlikle uyarak ödeyebiliriz. Buradan tüm hemşehrilerimizi bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle en yakın zamanda salgın sürecini de başarılı bir şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.