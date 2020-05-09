AK Parti İl Başkanı Tever'den teşkilat ve belediye ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve partinin ilçe başkanı Selçuk Kurt'u ziyaret etti.

Tever, AK Parti İlçe Başkanı Kurt'u ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, fırsat buldukça yapılan çalışmaları yerinde görüp, hangi konularda katkı yapabilecekleri hususunda fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Kurt da Tever'i ilçe teşkilatında ağırlamaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Başkan Özten ise ile ve ilçe başkanlarıyla belediyenin yapacağı çalışmaları ele aldıklarını aktararak, bugüne kadar çalışmalara destek veren milletvekilleri ve İl Başkanı Tever'e teşekkür etti.