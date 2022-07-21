AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

21.07.2022 11:31
AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Tever, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ile ilçe binasında partililerle buluştu, belediye meclis üyeleri ve personelle sohbet etti.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Tever, daha sonra vatandaşla buluşarak sorunları ve isteklerini dinledi.

Tever, teşkilatın sahada olduğunu söyledi.

Meclisin tatile girmesiyle 16 ilçede ziyaret gerçekleştireceklerini ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Tever, halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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