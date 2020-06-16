AK Parti İl Başkanı Tosun'dan ziyaret - Son Dakika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Müftüsü Aşır Durgun'u ziyaret etti.

Tosun, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs konusunda uyarılarda bulunarak, "Koronavirüs salgını bitti' diye düşünmeyelim. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyen konularına dikkat edelim. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleriyle beraber iyi bir yere getirdik. Dünyaya örnek olan bir çalışma yapıldı. Bu saatten sonra bizlere çok büyük görevler düşüyor." dedi.

Durgun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ""Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere tevdi etmiş olduğu görevi en güzel şekilde, herhangi bir ayrım gözetmeksizin yerine getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.