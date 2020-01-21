AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına ziyaret - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına ziyaret

12 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına ziyaret, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Türkmenoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle, İpekyolu İlçe Başkanı Ethem Görgülü, Tuşba İlçe Başkanı Nuri Başdinç ve Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

2020'nin partileri için kongre yılı olduğunu belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti, 2023 hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselecek. 2023, Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümü AK Parti iktidarının da altın yılı olacak. Hedeflerimize karşılıksız sevenlerle ulaşacağız. Partimizin kapıları herkese açıktır. Değişim siyasi partiler için rutin bir durumdur. Her kongre dönemi, heyecanın doruğa çıktığı dönemdir. Değişim ve dönüşümlerle teşkilatlarımızın kılcal damarını aktif hale getireceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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