AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmenoğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olan önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Dini bayramların İslam alemi ve insanlar için çok büyük fırsatları barındırdığını aktaran Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler, yardımlaşma temeline dayanan Kurban Bayramı'nı fırsata dönüştürerek birlik ve beraberliğimizi artırmalı, küslükleri bertaraf etmeli, ülkemizin selameti için her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmeliyiz. Temizlik, dinimizin temel vasıflarından biridir. Kurban kesecek hayırseverler ve Van halkımız Kovid-19 salgını sebebiyle çok daha hassas davranmalıdır. Toplu bayramlaşmadan kaçınılmalı, her şeye rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalıdır. Ayrıca yaşlılarımızı yalnız bırakmamalı, telefonla dahi olsa bayramlarını kutlamalıyız. Bu vesile ile Van halkı başta olmak üzere ülkemizin ve tüm islam aleminin Kurban bayramını tebrik ediyorum."