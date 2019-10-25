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AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret

57 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, trafik kazası sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, trafik kazası sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer'den askerlerin durumuyla ilgili bilgi alan Türkmenoğlu, askerlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazada 26 askerin yaralandığını hatırlatan Türkmenoğlu, "Gerekli müdahaleler yapılarak askerlerimiz tedavi altına alındı. Bizler de bugün Mehmetçiklerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Rabbim yaralı askerlerimize acil şifalar versin." dedi.

Erciş'ten Van'a gelen askeri zırhlı araç, Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrilmiş, araçta bulunan 26 asker yaralanmıştı.

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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