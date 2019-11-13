Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti
Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti

7 saat önce

Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz görevinden istifa etti.

AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti, System.String[]

Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz görevinden istifa etti.


Edinilen bilgiye göre, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz yıllardan beridir yürüttüğü Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak, 2020 yılı Haziran-Temmuz ayında yapılacak olan Ak Parti kongresinde aday olmayı düşünmediği için istifa ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Ahmet Tutulmaz, AK Parti, Iğdır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti
Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]