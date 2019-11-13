AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti

Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz görevinden istifa etti.



Edinilen bilgiye göre, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz yıllardan beridir yürüttüğü Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak, 2020 yılı Haziran-Temmuz ayında yapılacak olan Ak Parti kongresinde aday olmayı düşünmediği için istifa ettiği öğrenildi. - IĞDIR