AK Parti İl Başkanı Uluçay'a ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, göreve yeni başlayan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı ziyaret etti.

Öz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluçay'a başarılar dileyerek kendilerinin sürekli yanında olacaklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatın her dönem başarılı olduğunu dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Bizim, Türkiye'de en çok belediyemiz olan illerimizden birisi Afyonkarahisar'dır. Belediye başkanımız Mehmet Zeybek başkanlığında ilçe ve belde belediye başkanlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Genel merkez olarak biz de, belediye başkanlarımızın çalışmalarından memnunuz."

Öz, yapılan anketlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çalışmalarının kentte takdir edildiğini aktardı.

"Teşkilatlar bu süreçte bizim en önem verdiğimiz noktalardır." diyen Öz, "Teşkilatlarımız belediyelerimizle birbiriyle bütünlük ve istişare halinde çalışmalı. Biz de zaten Afyonkarahisar'da bunu fazlasıyla görüyoruz. Hep birlikte 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle sizler aracılığı ile il başkanımıza hayırlı olsun diliyorum."

İl Başkanı Uluçay da, Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Öz'e ziyaretinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da eşlik etti.