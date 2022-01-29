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AK Parti İl Başkanı Ünlü Tosya ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Ünlü Tosya ilçesini ziyaret etti

29.01.2022 12:11
AK Parti İl Başkanı Ünlü Tosya ilçesini ziyaret etti

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci'yi ziyaret eden Ünlü, partililerle bir araya geldi.

Ünlü, ilçede hayata geçirilen, yapımı devam eden ve planlama aşamasında olan kamu yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Hemen hemen her hafta ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ziyaretlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek. Sahadan aldığımız istek ve talepleri karşılamak için ilçe teşkilatımız ve milletvekillerimizle yoğun çalışma sergiliyoruz. Geçen yaptığımız basın toplantısından sonra gerek ilçe başkanımızla yaptığımız ziyaretler, gerekse milletvekillerimizin de içinde bulunduğu temaslar noktasında iyi bir noktaya inşallah geldik. Biz Tosya'nın geleceği, Tosya'nın daha iyi noktalara taşınması için elimizden geleni samimi şekilde, gayretle çalışarak başarmak istiyoruz."

Toplantıda AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Mehdi Yenikomşuoğlu da katıldı.

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Kastamonu, AK Parti, Hisarcık, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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