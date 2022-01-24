AK Parti İl Başkanı Ünsal'dan Kırşehir Belediyesine "karla mücadele" eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinin karla mücadelede sınıfta kaldığını iddia etti.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, günler öncesinden soğuk ve yağışlı hava ile ilgili duyurular yapılmasına rağmen Kırşehir Belediyesinin karla mücadelede yetersiz kaldığını savundu.

Belediyenin yetersiz olduğunu vatandaşların da gördüğünü ileri süren Ünsal, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kalmıştır. Çalışıyor gibi yaparak vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Kırşehir Belediyesinin her alanda olduğu gibi karla mücadelede de ne kadar beceriksiz ne kadar iş bilmez olduğunu herkes görmüş oldu. Sahada emek veren işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar başımızın tacıdır. Ama yetersiz, liyakatsiz, plansız, programsız bir yönetim var. Koordinasyon eksikliği var."

Kaldırımların halinin içler acısı olduğunu iddia eden Ünsal, "Vatandaşlarımız kaldırımlarda yürümekte zorlanıyor. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlarımız yollarda büyük mücadele vererek iş yerlerine ulaşabildi. Ara sokaklarda ne kar küreme ne de tuzlama çalışması var. Kırşehir bu yönetimi hak etmiyor. Ne yazık ki halkımıza çile çektiriyorlar. Sokaklar karla kaplı, mücadele yetersiz. Vatandaş perişan." değerlendirmesinde bulundu.