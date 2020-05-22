AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye "Saldırıyı savunmayın" çağrısı - Son Dakika

AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye "Saldırıyı savunmayın" çağrısı

AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye "Saldırıyı savunmayın" çağrısı AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci ile birlikte basın toplantısı düzenledi AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana İl Başkanı ve parti...

AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye "Saldırıyı savunmayın" çağrısı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci ile birlikte basın toplantısı düzenledi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana İl Başkanı ve parti grup başkan vekiline yalan yanlış beyanlarla kamuoyunu aldatmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı

ADANA - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana İl Başkanı ve grup başkanvekilinin kendisine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hakaret ettiğini söylemesi üzerine, "Yalan rüzgarı senaryolarını unutturmaya çalışanlara Adanalıların hukukunu gözetecek ve izin vermeyeceğiz. Görünüyor ki yalanlarına yalan eklemeye devam ediyorlar" dedi.

Başkan Ay, parti binasında Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"Yalanlarına yalan eklemeye devam ediyorlar"

CHP Adana İl Başkanı ve grup başkanvekilinin kendisine CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hakaret ettiğini söylediğini vurgulayan Ay, "CHP'nin Adana İl Başkanı ve grup başkanvekili benim 'haddimi aşan açıklamalarda' bulunduğumu ifade etmişler. AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana milletin teveccühüne mazhar olamayan bu çizginin temsilcileri şunu iyi bilsin. Siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi millet belirler. Tıpkı 2001 yılından beri AK Parti'yi iktidar yaparak belirlediği gibi. Konuyu şahsım üzerine çevirerek çevirdikleri 'yalan rüzgarı senaryolarını' unutturmaya çalışanlara Adanalıların hukukunu gözetecek ve izin vermeyeceğiz. Sayın CHP il başkanı ve grup başkanvekili, benim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili hakarete varan açıklamalarda bulunduğumu ifade etmişler. Görünüyor ki yalanlarına yalan eklemeye devam ediyorlar" diye konuştu.

"Yapmayın Allah aşkına"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 169 milyon TL'lik borçlanma kredisinin 103 milyon TL'sini alabildiğini belirten Ay, " CHP Adana politika bürosu kafa kafaya vermiş, kelimelerle inşa edemedikleri yalanlara rakamlarla destek vermeye çalışıyorlar. 169 milyon TL'lik borçlanma kredisinin 103 milyon TL'sini alabiliyorlarmış. Bankalar işi gücü bırakıp CHP ile uğraşıyormuş. Kargaların bile bayat bir espri olarak algılayıp gülmediği bu gerçek dışı söylemlerin ciddiyetsizliğine bakar mısınız. Aynı bankalar 103 milyon TL verirken canım cicim, tamamını vermeyince laf söylüyorlar. Yapmayın Allah aşkına, Adanalıların sabrını sınadığınız, bu şehrin istikbaline ipotek koyduğunuz yeter. Her türlü zor dönemde Türkiye ekonomisinin yükünü sırtlayan kamu bankalarına çamur atma kolaycılığına kaçmayın. Ortağı olduğunuz banka orada duruyor. Gidin kredinizin tamamını kullanın. Sizin derdiniz üzümü yemek değil bağcıyı dövmek" ifadelerini kullandı.

"Birbirlerini yalanlayan bu kaotik yapıyı Adana hak etmiyor"

Adana'da geçmiş dönem belediye başkanı tarafından yapımına başlanan ve Zeydan Karalar tarafından yapımı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün hala tamamlanmadığını aktaran Mehmet Ay, daha sonra şunları kaydetti:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, bizzat çıkıp Devlet Bahçeli Köprüsü ile alakalı planlamaları yaptım dedi. Tüm Adanalı buna şahittir. Ama aynı Başkanın parti temsilcileri, hayır öyle konuşulmadı diyor. Birbirlerini bile yalanlayan bu kaotik yapıyı Adana hak etmiyor. Zeydan Karalar'a soruyoruz, 'Devlet Bahçeli Köprüsü'nü yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?' Laf kalabalığına gerek yok. Yapmayacaksanız, AK Parti gerekeni yapar. Adanalı vatandaşlarımız müsterih olsun."

Adana'da yapımı devam eden 33 bin kişilik stadyumun kırmızı-beyaz olarak belirlenen koltuk renginin taraftarlar tarafından beğenilmediğini vurgulayan Ay, "Belirlenen renkler taraftarlar tarafından beğenilmedi. Kendi takımlarının renklerini istediler. Biz taraftarlar tarafından gelen talepleri Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Onla olan görüşmelerimiz de pozitif oldu. Taraftarlarımızı mutlu edecek formülü inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Yargı bunu sorgulayacak"

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise, AK Parti hükümetinin Türkiye'de yaptığı yatırımlardan bahsetti. Dağlı, Sosyal Vefa Destek Grubu'na yapılan saldırı hakkında da, "Sizler bu ülkenin kaymakamına FETÖ'cüsünüz, teröristsiniz dediniz. Yargı bunu sorgulayacak tabi ki de. Siz yayınladığınız videoyu keserek yayınlayarak zaten amacınızın kötü olduğunu gösteriyorsunuz" dedi.

" Eren Yıldırım'ı kahraman yapmaya çalışıyorlar"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün vatandaşlara soğan ve patates dağıtmasını CHP'lilerin protesto etmesini kınayarak, "Gidip kaymakama saldırıyorlar. Sonra ona terörist, FETÖ'cü diyorlar. Sonra da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı burada kahraman yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Zenbilci, İzmir'de cami hoparlöründen sosyalist bir marş çalınmasını da kınadığını söyledi.

Abdullah Doğru ise CHP'nin artık devlete, orduya, güvenlik güçlerine muhalefet ettiğini ve HDP ile ortaklık yaptığını vurguladı.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap ile devam etti.

AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye Saldırıyı savunmayın çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti il başkanı ve milletvekillerinden CHP'ye 'Saldırıyı savunmayın' çağrısı - Son Dakika

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