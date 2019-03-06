Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Yaktı'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti İl Başkanı Yaktı'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yaktı'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yaktı, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Yaktı, seçimler için destek istedi.

Yaktı, yaptığı konuşmada, ilçe belediyesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kış mevsiminden sonra kentte güzel değişimlerin yaşanacağını belirten Yaktı, "Malazgirt adeta bir inşaat alanına dönecektir. İlçemizde hizmet anlamında geride kalmış tüm belediyelerimiz hükümetimizin ve kardeş belediyemizin destekleriyle modern ve yaşanılır bir kent haline gelecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Muş, Malazgirt, AK Parti, Güncel
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