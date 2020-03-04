AK Parti İl Başkanı Yanar: "CHP milletvekili Engin Özkoç'u istifaya davet ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yanar: 'CHP milletvekili Engin Özkoç'u istifaya davet ediyoruz' - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Yanar: "CHP milletvekili Engin Özkoç'u istifaya davet ediyoruz"

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç derhal istifa etmelidir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yanar:

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç derhal istifa etmelidir" dedi.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı söylemiş olduğu sözlere sert tepki gösterirken Özkoç'un derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yanar açıklamasında şunları kaydetti:


"Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle- ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız." - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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