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AK Parti İl Başkanı Yanar'dan şehit Tekin için taziye mesajı

6 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Şanlıurfa Akçakale'de hudut karakoluna yapılan saldırı sonucunda şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket tekin için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Yanar'dan şehit Tekin için taziye mesajı, System.String[]

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Şanlıurfa Akçakale'de hudut karakoluna yapılan saldırı sonucunda şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket tekin için taziye mesajı yayımladı.


AK Parti İl Başkanı Yanar, Şanlıurfa Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna Pkk/Pyd Terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin Hudut Karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tnk. Uzm. Çvş. Şevket Tekin için, "Ülkemizin ve Milletimizin başı sağolsun. Aslen Avanos'lu olan Kıymetli hemşehrimiz Uzman Çavuş Şevket Tekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Nevşehir'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Yanar, "Devletimiz, Milletimiz ve Vatanımızın bütünlüğü için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Millet olarak terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Şanlıurfa, Akçakale, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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