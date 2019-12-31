AK Parti İl Başkanı Yanar'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Yanar'dan yeni yıl mesajı

9 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 2020 yılında, Türkiye'de ve dünyada, barışın, kardeşliğin ve huzurun hüküm sürmesi temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yanar'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 2020 yılında, Türkiye'de ve dünyada, barışın, kardeşliğin ve huzurun hüküm sürmesi temennisinde bulundu.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, Ülkemizin ve Nevşehirli vatandaşların yeni yılını kutladı.


2019 yılında her türlü saldırıya rağmen kardeşlikten asla taviz vermediklerini, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlerin, milletin ve ülke üzerinde çeşitli hesaplar yapanların hesaplarını boşa çıkardıklarını belirten Yanar, "Dünyada bir güç haline gelen, etkin bir dış politika anlayışıyla gündem belirleyen ülkemiz, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mazlumlara sahip çıktı. Türkiye, önce insan anlayışıyla, haksızlığın ve zulmün karşısında durdu. Gerek diplomatik girişimleri ile, gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'in tüm dünyayı hayran bırakan başarılarıyla mazlumların yanında oldu. Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi olmuş, başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem olmuştur. Hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin, sadece insana verdiği değerden ötürü bu mücadelenin içerisinde olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2020 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Nevşehirli hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." - NEVŞEHİR

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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