AK Parti İl Başkanı Yanar, Gaziler gününü kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, gazilerimizin, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleri olduğunu belirterek, "Bayrağımızın, vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması, şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir" dedi.



19 Eylül Gaziler günü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Yanar, "Üzerinde yaşadığımız topraklarımızın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Milletçe bunun bilincinde olan bizler, vatanımızın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmaya göze alan şehit ve gazilerimizin tümünü, daima sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.



Yanar'ın mesajı şöyle;



"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılarda ailesini ve geleceğini hiç düşünmeden canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerimiz, yaşayan değerlerimizin başında gelmektedir. Gazilerimiz ülkemizin medar-ı iftiharları olmanın yanı sıra, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz, cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bin yıldır bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuşlardır. Aziz milletimizin ve ülkemizin, bugün bir ülkenin boyunduruğu altında olmaksızın bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, maddi bedeller ödenerek değil, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadeleleri sayesinde vatanlaşmıştır. Vatanseverliğin ve kahramanlığın sembolleri olan gazilerimize sahip çıkmak bizler için bir en önemli görevlerden birisidir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, gazilerimizin 19 Eylül Gaziler gününü kutluyor, tüm gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum." - NEVŞEHİR