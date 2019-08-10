AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir halkının bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile başta Nevşehirli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile başta Nevşehirli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



Kurban Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereketlerle dolu bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Yanar mesajında şunları kaydetti;



"Tüm İslam alemi olarak hep birlikte bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın ve bunu idrak etmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz Sevgi, dostluk ve kardeşlik ikliminin yeşerdiği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sadece inananlar arasında hakim olan böyle bir anlayışın da zirve yaptığı böylesine müstesna günleri en iyi bir şekilde değerlendirmenin gerektiğine inanıyorum. Bayramlar, toplumsal barışın ve huzurun pekiştiği; sorunlar bulunsa da yüzlerin güldüğü ve herkesin ortak duygularda birleştiği, insanların birbirleri ile kucaklaştığı ve kenetlendiği, ihtiyacı olanlara, yokluk içinde bulunanlara sahip çıkma, yardım eli uzatma gibi duyguların en üst seviyede değerlendirildiği günlerdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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