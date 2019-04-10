Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanı Yanar, Polis Teşkilatının 174.kuruluş Yılını Kutladı

AK Parti İl Başkanı Yanar, Polis Teşkilatının 174.kuruluş Yılını Kutladı

1 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Polis Teşkilatının 174.kuruluş Yılını Kutladı, System.String[]
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Türk polisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulan İl Başkanı Yanar, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının değerli mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, ülkenin huzur ve güven ortamını korumak amacıyla hayatlarını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan Rahmet diliyorum" dedi.

Türk polisinin güç şartlarda görev yaptığını, güvenimizin vazgeçilmez bir unsuru olduğunun her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Yanar'ın mesajı şöyle;

"Tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 174 yıllık geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız özverili çalışmaları ile görevini başarıyla yerine getiren kurumlarımızdan birisidir. Bu başarılı çalışmalarında geçmişten gelen tecrübelerinin, bilgi birikiminin büyük payı vardır. Türk Polis teşkilatımız asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için çok önemli bir toplumsal işlevi özveri ile yerine getirmektedir. Halktan aldığı güç ve destekle görevini başarıyla yapmaktadır. Polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında, hukukun egemen kılınarak güvenli bir ortamın yaratılmasında yaptığı başarılı çalışmalarıyla halkımızın her zaman sevgi ve takdirini kazanmıştır. Bu vesile ile görevlerinin başında bulunan polislerimizin gününü kutluyor, ülkenin huzur ve güven ortamını korumak amacıyla hayatlarını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan Rahmet diliyorum." - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:14 Kaynak: İHA
Nevşehir, AK Parti, Polis, Politika
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