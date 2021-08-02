AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Engel fizikte değil, zihindedir" - Son Dakika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen piknik programına katılarak dernek üyeleri ve aileleri ile bir araya geldi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından Laçin İlçesi'nde bulunan Yeşilgöl Tabiat Parkı'nda üyelere yönelik olarak bir piknik programı düzenlendi. Programa katılan engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tüm kamelyaları dolaşarak, hem hal-hatır sordu, hem de taleplerini dinledi.

Engelliliğin fizikte değil, zihinde olduğuna dikkat çeken Yusuf Ahlatcı, özellikle de görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın toplumsal bir mesele olduğuna vurgu yaptı. Görme engelli vatandaşların sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal yaşama katılımlarını sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Engellerin engelliler için engel olmadığını, engelliler için en büyük engelin insanlar ve onların yaptıkları olduğunu dile getirerek, AK Parti iktidarı döneminde engellilerin hayatı kolaylaştıracak birçok hizmetin yapıldığını söyledi.

Ahlatcı, böyle bir etkinliği düzenleyerek engellilerin bir nebze de olsa gülümsemelerine imkan sağlayan Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi başkanı ve yöneticileriyle emeği geçenlere de teşekkür etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın yanısıra Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Laçin İlçe Başkanı Selami Gaffar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan, İl Sivil Toplum Halkla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Hüsüllüoğlları ile Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ve çok sayıda dernek üyesi ile aileleri katıldı. - ÇORUM