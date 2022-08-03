AK Parti İl Başkanı Çalışkan: "Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı zam, kar oranları açıklanmazsa kabul edilemez" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan: "Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı zam, kar oranları açıklanmazsa kabul edilemez"

03.08.2022 14:08
AK Parti İl Başkanı Çalışkan: "Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı zam, kar oranları açıklanmazsa kabul edilemez"

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün 28 Temmuz'daki Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 40'lık zammı eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün 28 Temmuz'daki Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 40'lık zammı eleştirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, suya yapılan zammı savunur şekilde yapılan açıklamaları hayretle takip ettiklerini belirtti.

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan zam, kamuoyuna kar oranları açıklanmadığı sürece kabul edilemez." ifadelerini kullanan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yüzde 40'lık su zammı kabul edilemez. Öncelikle su zammı talebinin neden olağan değil de olağanüstü toplantılarla gündeme getirilmesinin açıklanması gerekir. Bu tarih için bu oranda zammın elzem olmasının sebebi nedir ki olağan toplantı zamanı beklenmemiştir. İradesi su zammına 'hayır' olanlara ikinci toplantıda yani bir haftalık zaman diliminde neyin değiştiğini sormak lazım."

Çalışkan, kent halkının ivedi şekilde bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"ESKİ'nin geçen yılki bilançosu nedir? ESKİ bir önceki yıl ne kadar kar etmiştir? ESKİ üst üste olağanüstü toplantı yaptığı temmuz ayı öncesi, 2022 yılının ilk 6 ayında ne kadar bütçe fazlası yani kar elde etmiştir? Bizim gördüğümüz kadarıyla ESKİ, Büyükşehir Belediyesine 3 yılda 100 milyon liraya yakın borç ve devir işlemi gerçekleştirmiştir. Bu karlılığın içinde neden vatandaşlarımızın kullanma suyuna zam yapma gereği duyulmuştur? ESKİ bütçe fazlasını yeni kullanma ve içme suyu kaynakları bulmaya dönük çalışmalar için harcaması gerekirken ayrıca birçok caddenin atık yağmur suyu giderleri dahi yokken neden Büyükşehir Belediyesine kaynak aktarmaya devam etmiştir? Bu soruların cevapları ivedi şekilde hemşehrilerimizle paylaşılmalıdır."

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Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Çalışkan: 'Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı zam, kar oranları açıklanmazsa kabul edilemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Çalışkan: "Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı zam, kar oranları açıklanmazsa kabul edilemez" - Son Dakika
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