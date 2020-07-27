AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Partinin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçileriyle çadırda kahvaltı eden Çalışkan, kentteki tarımsal üretimin iş gücü ihtiyacını karşılayan ve memleketlerini geride bırakan tarım işçilerinin bütün Eskişehirlilerin misafiri olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinin tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yeni bir haftaya mevsimlik işçi kardeşlerimizle kahvaltıda buluşarak başladık. Ekmek mücadelesinde alın teri döken işçilerimizin taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Pandemi süreci dolayısıyla tarımsal üretimin öneminin bir kat daha arttığı bu dönemde zor şartlarda çalışarak ülke üretimine katkı sağlayan kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha iyi şartlarda çalışmaları için elimizden geleni yapacağız."

Çocuklara hediyeler dağıtılan ziyarette mevsimlik işçiler, Çalışkan ve ekibine teşekkür etti.