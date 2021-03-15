AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki - Son Dakika

AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki

15.03.2021 15:00
AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, basınla bir araya geldiği ilk toplantısında, çiftçinin DEDAŞ tarafından mağdur edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, basınla bir araya geldiği ilk toplantısında, çiftçinin DEDAŞ tarafından mağdur edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, son günlerde çiftçi ile DEDAŞ arasında yaşanan enerji krizine de değinen Kırıkçı, DEDAŞ'ın müşteri ilişkilerinde çok katı kurallar uyguladığını belirterek, rahatsızlığın her kesim tarafından kabul edildiğini ve çiftçinin mağdur edildiğini söyledi.

"DEDAŞ çiftçiyi mağdur ediyor"

Kırıkçı, açıklamasının devamında, "Elektrik sorunu ile ilgili tabi hepimizin kabul etmesi gereken bir problem var. DEDAŞ'ın farklı bir yaklaşımı var, sulama birliklerinin farklı bir yaklaşımı var. Netice itibariyle herkesin ortak bir problemi var. Bu problemi çözmenin tek bir yolu enerji maliyetlerini düşürmektir. Bu maliyetleri düşürmenin tek yolu da çiftçinin kendi enerjisini üretmesini sağlamaktır. Bunun için Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi için gerekli desteği Tarım Bakanlığından istedik. Bakanlık yetkilileri bunu kabul etti, bu projenin hayata geçirilmesi ile sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. DEDAŞ özel bir şirket. Müşteri yaklaşımı farklı olabilir, hatta bizim istemediğimiz katı düzeyde de olabilir ki öyle okuyoruz, öyle görüyoruz. Ama sonuçta özel bir şirkettir. Benim olacağım var dediği zaman, kanunen siz bir şey yapamıyorsunuz. Bloke sorununa da şöyle bakmak lazım. Alacaklı birine blokeyi kaldır, alma bunu diyemiyorsunuz. Bak DEDAŞ'ın müşteri ilişkilerinde çok katı olduğunu söylüyorum. Bu konuda çiftçinin mağdur edildiğini biliyoruz. Maalesef özel bir şirket olduğu için böyle bir yaklaşımı var. Biz bu yaklaşımdan kurtulmalıyız. DEDAŞ'a gidip her yıl 'aman, duman mevzuyu çözelim' demektense o daireden çıkmak gerekir. Bu durumda GES ile mümkündür. İnşallah bu teklifimiz de 1-2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçerse problemi çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, eğitim, Şanlıurfa Şehir Hastanesi gibi konuların ele alınmasının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki

Şanlıurfa, AK Parti, Çiftçi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi
Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım         
15:20
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
13:38
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 15:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanından DEDAŞ'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei