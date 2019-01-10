AK Parti İl Başkanları Çalışma Kampı

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, partilerinin genel merkezince Ankara'da düzenlenen "İl Başkanları Çalışma Kampı"na katıldığını bildirdi.

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, partilerinin genel merkezince Ankara'da düzenlenen "İl Başkanları Çalışma Kampı"na katıldığını bildirdi.



Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, kampta yerel seçim hazırlığına ilişkin çalışmaların ele alındığını ve seçim stratejisinin değerlendirildiğini belirtti.



Dün Kızılcahamam'da başlayan ve bugün sona erecek kampta seçimler öncesinde teşkilat çalışmalarının kapsamlı bir şekilde istişare ve değerlendirmelerinin yapıldığının ifade eden Kalaycı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Tabii bizler adaylarımızın isimlerinin açıklanmasının hemen ardından ilimizde seçim çalışmalarımıza başladık. Biz seçimlere stratejilerimizi planlı, hedeflerimizi çok somut ve net ortaya koyarak hazırlanıyoruz. Bu kampta seçim stratejimizi tekrar masaya yatırma, değerlendirme, önümüzdeki takvimde gün gün, saat saat nasıl bir strateji uygulayacağımızı yeniden gözden geçirme fırsatı elde ettik. Kampın ilk gününde birçok konuda fikir alışverişinde bulunma imkanı elde ettik. İnşallah milletimiz her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta tercihini AK belediyecilikten yana kullanacaktır."

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