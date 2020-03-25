AK Parti İl Başkanları toplantısı online yapıldı - Son Dakika

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AK Parti İl Başkanları toplantısı online yapıldı
6 saat önce
AK Parti İl Başkanları İstişare Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online bağlantıyla yapıldı.
AK Parti İl Başkanları İstişare Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online bağlantıyla yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her ay düzenli yapılan istişare toplantısının Kovid-19 sebebiyle online bağlantıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Telekonferans yöntemiyle istişare toplantılarını yaptıklarını belirten Çopuroğlu, "Alınan kararlar hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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