Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanlığı aşure ikram etti
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AK Parti İl Başkanlığı aşure ikram etti

1 saat önce

Muharrem Ayı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti İl Başkanlığı aşure ikram etti, System.String[]

Muharrem Ayı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


AK Parti İl Başkanlığı tarafından Gülbahçe parkı önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. AK Parti tarafından düzenlenen programa İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, "AK Parti İl Başkanlığı olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramımıza çok sayıda vatandaşımız katıldı. Aşure ikramımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - NEVŞEHİR

Muharrem Ayı, Nevşehir, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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