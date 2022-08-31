Kayseri'de karakol basıp polise şiddet uygulayan AK Partili başkan, görevden alındı - Son Dakika
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Kayseri'de karakol basıp polise şiddet uygulayan AK Partili başkan, görevden alındı

31.08.2022 17:41

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde karakol bastıktan sonra bir polis memuruna şiddet uygulayan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz, il başkanlığı tarafından görevden alındı.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memurunu darbeden gençlik kolları başkanı Hakan Korkmaz, partideki görevinden el çektirildi. Partiden yapılan açıklamada, Tomarza ilçesinde AK Parti Gençlik Kollarında da görevli olan bir kişinin, yakın tarihte yapılacak düğünü için izin almak amacıyla ailesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği, bu sırada görevli polis memuru ile arasında asla tasvip edilemeyecek şekilde tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

"OLAY ÖĞRENİLİR ÖĞRENİLMEZ GEREĞİ YAPILDI"

İlgili kişinin mahkemece tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesinde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları Teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TUTUKLANMIŞTI

Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç'yi darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

YORUMLAR
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın karakolda dövdüğü polis memuru konuştu: Baskı iddiaları doğru değil AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın karakolda dövdüğü polis memuru konuştu: Baskı iddiaları doğru değil Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de karakol basıp polise şiddet uygulayan AK Partili başkan, görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de karakol basıp polise şiddet uygulayan AK Partili başkan, görevden alındı - Son Dakika
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