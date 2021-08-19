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AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması

19.08.2021 12:48
AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay Sütlüce'de düzenlediği basın toplantısıyla İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin yakınında kazılmış bir çukurda çok sayıda kedi ve köpek cesedi bulunması hakkında konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay Sütlüce'de düzenlediği basın toplantısıyla İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin yakınında kazılmış bir çukurda çok sayıda kedi ve köpek cesedi bulunması hakkında konuştu. Altunay, "Bu nasıl büyük bir vahşet? Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mı?" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin yakınında kazılmış bir çukurda çok sayıda kedi ve köpek cesedinin bulunması hakkında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul'da kısa bir süre içerisinde Adalar'daki atlardan sonra şimdi can dostlarımızla ilgili yeni yapılan, yeni görülen bu dehşet verici görüntüler bizleri derinden yaralamıştır. Gerçekten bizleri yürekten üzmüştür. Dolayısıyla bu manada yerinde gidip gördüğümüzde, tanık olduğumuzda vatandaşlarımızın intikallerinde görüyoruz ki değişen hiçbir şey olmamış. Adalar'da atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyorlar. Ne yazık ki bize ulaşan haberlere göre ve yerinde yaptığımız incelemelere göre şu anda oradaki gömü olayları içler acısı bir tabloyu gösteriyor. Bunu da sizinle kamuoyuyla paylaşmak istedik" dedi.

"Her şeye kılıf bulabilirsiniz de bu dehşet verici görüntüler ne demek"

Konu ile ilgili eleştirilerini sıralayan Altunay," Dün İBB Başkanı'nın attığı tweet ile hayvan bakımevimizde ölen hayvanlar diye başlaması, bu işi kabulleniyor olmasının da en güzel göstergesidir. Nasıl oluyor da dünyanın teknik donanımı ve altyapısı bakımından, büyüklüğü bakımından ikinci büyük barınağı olan bu tesiste bu görüntülere sahne oluyoruz? Daha dün itibari ile bir ay kadar önce yasalaşan hayvanları koruma kanunu ile belediyelere büyük bir yükümlülük yüklenmiştir. İnsanların en fazla güveneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Küçük ilçelerin bakamadıkları sokak hayvanlarının buralara teslim edilmeleri istenmiştir. Bu insanların güvenini sarsmıştır, umutlarını kırmıştır. Nasıl getirecek evde baktığı hayvanı buraya teslim edecek diye düşünmektedir. Oysa böylesine mükemmel bir tesiste bu acı olayların yaşanmaması gerekir. Her şeye kılıf bulabilirsiniz de bu dehşet verici görüntüler ne demek? Nasıl oluyor da hendekler kazıp yüzlerce hayvanı üst üste buraya bırakabiliyorsunuz? Yakarak öldürmek ne demek? Bu nasıl büyük bir vahşet? Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mı?" diyerek İBB'ye seslendi.

"Hayvanlarımızı birlikte koruyalım, birlikte yaşatalım"

Konuşmasının devamında hayvanseverlere seslenen Altunay," Ben buradan kamuoyuna bir kere daha şunu söylemek istiyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Sayısız çevre vakıfları, dernekler, hayvan severler ve oluşumlar var. Neredeyiz, neyin peşindeyiz? Dünya görüşü ne olursa olsun, hayat anlayışı nasıl olursa olsun hiçbir siyasi kazanım düşünmeden söylüyorum. Lütfen hangisi yaparsa yapsın bunun üzerine gidelim. Bu canlılara reva görülen bu zulüm kabul edilemez. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Bu güveni tazelemek yeniden canlılarımıza yönelik davranışlarımızı yenilemek ve hayat anlayışımızın bir kenarına bunları koymak adına ben bir kere daha derneklere sesleniyorum: Gelin birlikte mücadele edelim, birlikte onların haklarını savunalım, birlikte koruyalım, birlikte yaşatalım" diye konuştu. - İSTANBUL

AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması
AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması
AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması

istanbul büyükşehir belediyesi, Cahit Altunay, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanlığı'ndan çukurda ölü bulunan hayvanlarla ilgili basın açıklaması - Son Dakika


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