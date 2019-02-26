Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününe Özel Video

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününe Özel Video

32 dakika önce

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününe Özel Video, System.String[]
AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. 

Pek çok sosyal medya kullanıcısının da bu hashtagi ve videoyu paylaşması üzerine #NiceSenelereSeninle hashtagi kısa sürede Twitter trend topic listesinde ilk sıraya oturdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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