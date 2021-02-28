Kayseri'de büyükbaş hayvanları telef olan kişiye destek - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hayvanları telef olan besicinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kapukaya Mahallesi'nde Ersoy Doğan'a ait ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvanın telef olduğu bilgisini alan AK Parti İl Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tomarza Belediyesi harekete geçti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, haberi aldıktan hemen sonra besiciyle görüştüklerini belirterek, "Zararının karşılanması için İl Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tomarza Belediyemiz koordinesinde, Tarım Bakanlığı ile görüştük ve konuyu ilettik. İl başkanlığımızdan da bir heyet ilçeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Besicimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.