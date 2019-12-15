AK Parti il başkanlığına atanan Mehmet Ay, yönetim kurulunu oluşturdu - Son Dakika
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AK Parti il başkanlığına atanan Mehmet Ay, yönetim kurulunu oluşturdu

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mehmet Ay, yönetim kurulunu oluşturdu.

AK Parti il başkanlığına atanan Mehmet Ay, yönetim kurulunu oluşturdu, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanlığına atanan Mehmet Ay, yönetim kurulunu oluşturdu.

Ay, yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve gelir gelmez, geçmiş dönemlerde il ve ilçe başkanlığı yapmış partilileri ziyaret ettiğini belirtti.

Yeni yönetim kurulunu ortak akıl, istişareyle hazırladıklarını ifade eden Ay, listedeki tüm kişilerin Adana'ya, Adanalılara muhakkak olumlu anlamda temas ettiğini, kentin meseleleriyle yakından ilgilendiğini kaydetti.

Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu listede partimizde kuruculuk yapmış 4, belediye ve ilçe başkanlığı yapmış 5 isim göze çarpıyor. Ayrıca kadın kolları başkanlığı yapmış iki kişi mevcut. Listemizde 15 kadın yer alıyor ve bu da listemizin yüzde 30'una denk geliyor, bir o kadar da genç kardeşimiz var. Bugüne kadar en fazla kadına yer veren listelerden biri oldu. Bu yönüyle de kadınlarımızın yetenekleriyle gençlerimizin dinamizminin birleşmesiyle sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız. Yine listemizde siyasete yeni giren 9 kardeşimiz var. Yani bir ayağımız tecrübeye sabit, diğer ayağımız ise yeniliğe açık ve geleceğe dönük. Önem verdiğimiz bir diğer alan ise siyaset kurumunun en yakın arkadaşı sivil toplum camiamız ve hemşehri derneklerimiz oldu. Bu mecradan da 6 arkadaşımızı il yönetimimizde kendine yer buldu."

Liyakat ve başarıya değer verdiklerini belirten Ay, son seçimlerde Adana'da en yüksek oyu alan Güveloğlu Mahallesi'nin mahalle başkanını da il yönetim kuruluna dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye için vaktin yükseliş vakti olduğunu ifade eden Ay, bu yükselişin, plaka numarasıyla da Türkiye'nin 1 numarası olan Adana'da başlaması için çalışacaklarını kaydetti.

Ay, yönetim kurullarının genç ve dinamik yapısıyla, çoğulcu demokrasinin etkin bir yansıması olarak her günü bir önceki günden daha iyi planlayarak yeni bir çalışma modeli ortaya koyacağını belirtti.

Yönetim kurullarının Adana'nın bütün ilçelerinin, tüm etnik zenginliklerinin, sosyolojik tabanının ve her rengin, sesin temsil gücünün bulunduğu bir siyaset mekanizması olacağını dile getiren Ay, "Yönetim kurulumuz, konuşandan çok dinleyen, sorun değil çözüm odaklı, iletişim gücü yüksek yeni bir vizyon ortaya koyacaktır. Bu yönetim kurulu, turuncu güneşi ile Türkiye'nin kalbini ısıtan Adana'nın inşallah yüz akı olacaktır. Sanayisiyle, tarımıyla, ticari hacmi ve bir üniversiteler kenti olma özelliğiyle Adana kendine geniş bir hareket alanı bulacaktır. Bundan sonraki süreçte Adana, AK Parti'nin sarsılmaz bir kalesi olmak için teşkilatlarımız ve samimi gayretimizle yeniden inşa edilecektir." diye konuştu.

Ay'ın başkanlığındaki yönetim kurulu Abdurrahman Yeşiltaş, Adem Sağlam, Ahmet Eren, Ali Cengiz Taşcı, Aslı Çelik, Ayhan Alagöz, Ayşe Temel, Aytekin Uçar, Basri Çetinkaya, Bora Tomas, Cevriye Güney, Davut Şimşek, Dinçer Dinç, Duygu Yüksel, Emine Karaköse, Esmehan Işık, Fahri Keleş, Faruk Aytek, Fatih Balıkçı, Gamze Diker, Gizem Sarıbıyık, Gülçe Gül, Hasan Bolat, Hayriye Karaca, Hazal Dizman, İbrahim Gökçedağ, İbrahim Kodak, İsa Bozkurt, Kasım Pamuk, Kenan Özbey, Kürşat Akpınar, Mehmet Akif Çörten, Melih Çiçek, Melike Yıldırım, Merve Aydın, Muhittin Çolak, Mustafa Özkan, Nail Göçer, Orhan Yavuz, Özge Ulaş, Salih Sarı, Samime Özkaya, Şahin Cerit, Şerif Güler, Şevket Uludağ, Talat Özyürek, Turgut Erişmen, Türker Kaya, Zeki Çeliker'den oluştu.

Mehmet Ay, AK Parti, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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