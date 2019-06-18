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AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması

49 dakika önce

- Partililerin parti binası önüne toplanması AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat'ın basın açıklaması okuması AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta AK Parti il başkanlıklarınca, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı...

- Partililerin parti binası önüne toplanması
AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat'ın basın açıklaması okuması
AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması
Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta AK Parti il başkanlıklarınca, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı
KİLİS- Kilis'te AK Parti il başkanlıkları tarafından Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, yaptığı basın açıklamasında, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu anımsattı.
Özpolat, insanlığın zulmedenleri ve zulme direnenleri unutmayacağını sözlerine ekledi.
AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:07 Kaynak: AA
Mısır, Kilis, Muhammed Mursi, AK Parti, Güncel
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