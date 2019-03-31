Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Binası Önünde Bekleyiş Sürüyor

AK Parti İl Binası Önünde Bekleyiş Sürüyor

2 saat önce

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Vatandaşlar, bina önüne kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Binası Önünde Bekleyiş Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]