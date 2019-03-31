AK Parti İl Binası Önünde Bekleyiş Sürüyor
2 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
Vatandaşlar, bina önüne kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın, İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor. - Uyanık
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:16 Kaynak: DHA
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