Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?
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AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?

1 saat önce

Ak Parti İl Binası önünde eylem yapan anneleri: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var.

Ak Parti İl Binası önünde eylem yapan anneleri: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var

AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?

Diyarbakır, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:06 
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