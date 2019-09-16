AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?
1 saat önce
Ak Parti İl Binası önünde eylem yapan anneleri: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var.
Ak Parti İl Binası önünde eylem yapan anneleri: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:06
Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler HDP il binasında battaniye gerginliği: Siyasi parti içerisinde battaniyenin ne işi var? Diyarbakır'da 11 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası mahalleyi karıştırdı