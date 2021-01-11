- AK Parti il binasına çekiçli saldırı - Son Dakika

- AK Parti il binasına çekiçli saldırı

YALOVA - Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, AK Parti Yalova İl Binasına girişine çekiçle saldırarak tabela ve camları kırdı. Sonrasında başka bir işyerine saldıran zanlı işletmeci tarafından tabancayla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Sokak'ta AK Parti İl Binası'nın bulunduğu iş hanının önüne gelen Bedir Ü. burada parti tabelası ve iş hanı kapısının camlarını çekiçle tahrip etti. Zanlı ardından olay yerinden uzaklaştı.

Zanlı sonrasında ise Fatih Caddesi Eğitim Sokak'ta bulunan bir işyerine yine çekiçle saldırı yaptı. İşyeri sahibi tarafından tabancayla vurulan zanlı, ardından olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırtından vurulan zanlının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan Bedir Ü'yü vuran zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.