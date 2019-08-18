AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı
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Batman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:28 Kaynak: AA
'da AK Parti
İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, İl Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, TPAO ve TPİÇ'in petrol arama faaliyetleri sırasında ağır iş makinalarının Batman ve köylerin yollarına verdiği zararların giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temasa geçtiğini söyledi.
Mevcut hastanelerden birinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi için Sağlık Bakanı ile görüştüğünü dile getiren Özdemir, "300 yataklı kadın doğum hastanesinin hızlı bir şekilde bitirilmesi ve Batmanlıların hizmetine sunulması için gerekli görüşmeler yapılmış olup süreç takip edilmektedir." dedi.
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