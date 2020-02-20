AK Parti İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Safranbolu evi maketi ile Safran Çiçeği tablosu hediye etti.

AK Parti İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Safranbolu evi maketi ile Safran Çiçeği tablosu hediye etti.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş beraberindeki İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantı çıkışında İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Karabük'ün selamını ileterek Safran Çiçeği tablosu ile tarihi Safranbolu evi maketi hediye etti.


AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, "AK Parti İl Gençlik Kolları olarak Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in davetleri ile TBMM'de AK Parti Grup Toplantısına katıldık. Toplantının ardından Milletvekillerimizle beraber Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hasbihal ettik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Karabük'ün selamını ileterek kentimize davet ettik" dedi.


Belke, TBMM'yi gezdirdikleri için Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş' e teşekkür ederek, "Karabük İl Gençlik Kolları olarak önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Gençlik öncelikle tarihi iyi bilmesi lazım. Bizlerde tarih de neler olmuş, ne tür hizmetler olmuş bunları her hafta münazaralar yaparak gerçekleştiriyoruz. Biz gençlerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın izinden gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
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