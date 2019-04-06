Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri İlk Grup Toplantısını Yaptı

AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri İlk Grup Toplantısını Yaptı

1 saat önce

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen üyeler ilk grup toplantısını yaptı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri İlk Grup Toplantısını Yaptı, System.String[]
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen üyeler ilk grup toplantısını yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin de katılımıyla ilk İl genel meclis grup toplantısı yapıldı. İl Başkanı Yanar ve milletvekilleri meclis üyeliğine seçilen isimleri tebrik ederken çalışmalarında da başarılar diledi.

İl Başkanı Yanar, "31 Mart yerel seçimler sonrası mazbatalarını alan İl Genel Meclisi üyelerimiz ile birlikte ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti, Politika
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