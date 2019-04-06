AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri İlk Grup Toplantısını Yaptı
1 saat önce
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen üyeler ilk grup toplantısını yaptı.
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen üyeler ilk grup toplantısını yaptı.
AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin de katılımıyla ilk İl genel meclis grup toplantısı yapıldı. İl Başkanı Yanar ve milletvekilleri meclis üyeliğine seçilen isimleri tebrik ederken çalışmalarında da başarılar diledi.
İl Başkanı Yanar, "31 Mart yerel seçimler sonrası mazbatalarını alan İl Genel Meclisi üyelerimiz ile birlikte ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:44 Kaynak: İHA
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