AK Parti'den CHP Etimesgut İlçe Başkanı Emir hakkında suç duyurusu - Son Dakika

ANKARA'da AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ve partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere yönelik sözleri nedeniyle CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ve partililer, Ankara Batı Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Hotaman, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in partisinin ilçe olağan kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Hotaman, CHP'li Emir'in bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere hakaret ve tehditte bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, liderimiz ve Genel Başkanımıza 'ceberut adam' kelimesini kullanacak kadar seviyesiz, kendi siyasi düşüncesine sahip olmayanlar için ise 'kökünü kazıyacağız' gibi yakışıksız kelimeleri kullanacak kadar şirazesi kaymış bir siyasetçinin toplum nazarında kabul göremeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Hotaman, CHP'li Emir'in açıklamalarını kendisine iade ettiklerini belirterek, "Bununla birlikte, CHP Etimesgut İlçe Başkanının kongrede yaptığı Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle yargı önünde hesap soruyor, suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Hotaman ve partililer, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.- Ankara