AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret - Son Dakika
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AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret

05.04.2022 15:52
AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Çetin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Adliyesini ziyaret etti, avukatlarla görüştü.

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Çetin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Adliyesini ziyaret etti, avukatlarla görüştü.

Çetin gerçekleştirdiği ziyarette, avukatlara çiçek verdi, bu anlamlı günlerini kutladı.

Avukatlık mesleğinin önemine değinen Çetin, insan hakları başta olmak üzere kadınların sahip oldukları hakları öğrenmelerine yönelik seminer çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret - Son Dakika
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