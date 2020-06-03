AK Parti İl Kadın Kollarından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, Türk Kızılay Bursa Şubesinin kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ve teşkilat üyeleri, düzenlenen organizasyon kapsamında, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda her gün düzenli olarak hizmet veren seyyar kan bağışı aracında bağışta bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmaz, kan bağışının önemine değindi.

Kan takviyesinin herkes için gerekebileceğini vurgulayan Durmaz, Türk Kızılay ve Bursa Şubesinin bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir misyonu başarıyla üstlendiğini belirtti.

Emel Gözükara Durmaz, kan verip umut olan bağışçılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da çalışmalarına destek olan tüm bağışseverlere teşekkür etti.

Gürkan, bağışlanan her ünite kanın belki de bir cana umut olacağını hatırlatarak, tüm Bursa halkına kan bağışı çağrısında bulundu.