Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Teşkilatı Bahşılı'da Muhtarla Bir Araya Geldi

AK Parti İl Teşkilatı Bahşılı'da Muhtarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde AK Parti İl Teşkilatı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Teşkilatı Bahşılı'da Muhtarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde AK Parti İl Teşkilatı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Başkanı Nuh Dağdelen, muhtarlara 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsetti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı ilçelerdeki muhtarlar bir araya gelmeye devam ediyor. İl merkezinde olduğu gibi ilçelerde de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti, vatandaşların yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 31 Mart seçimleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapıyor. Bahşili ilçesinde de muhtarlarla ilçe seçim bürosundaki toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Başkanı Nuh Dağdelen, Milletvekili Ramazan Can, İlçe Başkanı Güner Taş, İlçe Başkan Adayı Recep Zafer Tekin, köy ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarla seçimlerle ilgili bilgiler aktaran İl Başkanı Nuh Dağdelen, muhtarlardan AK Parti'ye destek vermelerini istedi. Dağdelen, "Bahşılı'da muhtarlarımızla bölgelerindeki ihtiyaç ve beklentilerini dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönem çalışmalarını gözden geçirdik. Bu seçimler hepimiz için çok önemli" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Bahşılı, AK Parti, Politika
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