AK Parti İl Teşkilatı ilçe ziyaretlerini tamamladı - Son Dakika

Göreve geldiği ilk günden bugüne sahalarda olmayı tercih eden Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör bugüne kadar 19 ilçenin tamamını kısa sürede ziyaret ederek ilçe ziyaretlerini tamamladı.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 19 ilçenin tamamını ziyaret ederek ilçe ziyaretlerini tamamladı. En son Acıpayam ilçesini ziyaret eden Başkan Güngör, İlçe Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ı makamında ziyaret ederek Acıpayam için bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan Belediye yatırımlarını hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ak Parti Acıpayam ilçe teşkilatını ziyaret eden Güngör burada İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın da bulunduğu teşkilat toplantısında teşkilata 2023 seçimlerinde hedef gösterdi. Acıpayam bizim için çok kıymetli diyen Başkan Güngör, "Acıpayam çok dinamik, çok aktif bir ilçe. Acıpayam'da hem teşkilat hem Belediye olarak bir bütünlük içerisinde çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Bu da ilçedeki Ak Parti'nin başarısını perçinliyor. 2023 hedeflerimiz için bundan sonra da tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yüzden de tüm partili arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Durmak yok, koşmaya devam" diye konuştu.

Yücel Başkan, toplantının ardından ilçedeki esnafları gezerek işyerlerini ziyaret edip, esnaflarla sohbet etti. - DENİZLİ