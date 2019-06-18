Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı yapıldı

1 saat önce

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı yapıldı, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ve teşkilat üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her zaman teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Karabıyık, "AK Parti Bilecik İl Teşkilatı üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Yapılan toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Bilecik, AK Parti, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var Balkonda silahlı saldırıya uğrayan AK Parti meclis üyesi hayatını kaybetti KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]