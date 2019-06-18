AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı yapıldı
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AK Parti Bilecik İl Teşkilatı toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
AK Parti Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
İl Teşkilatı toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ve teşkilat üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her zaman teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Karabıyık, "AK Parti Bilecik İl Teşkilatı üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Yapılan toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
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