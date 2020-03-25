AK Parti il teşkilatları video konferans aracılığıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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AK Parti il teşkilatları video konferans aracılığıyla toplantı yaptı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında, AK Parti il başkanları video konferans aracılıyla toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti il teşkilatları video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında, AK Parti il başkanları video konferans aracılıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kandemir'e, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazların kiraları hakkındaki durumu iletti.

İl Başkanı İba, bir kaç gün içerisinde Vakıf kiracılarına müjdeli haber verilmesini beklediğini ifade etti.

Erkan Kandemir, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:00 Kaynak: AA

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