Son Dakika Haberleri: AK Parti İl ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladı
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AK Parti İl ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladı

6 saat önce

Muğla'da, AK Parti il ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladıAK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S.Mutlu Ayhan'ı ziyaret etti.

AK Parti İl ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladı, System.String[]

Muğla'da, AK Parti il ve ilçe yönetimi gelecek sezon için çalışmalara başladı


AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S.Mutlu Ayhan'ı ziyaret etti. Ticaret Odası Yönetiminin de bulunduğu ziyaret de Başkan Osman Ülgen "Yapılan ziyaretimiz de Thomas Cook şirketinin iflas etmesiyle birlikte sektörün ve bölgemiz işletmelerin uğradığı zararları konuştuk. Bu zararları telafi etme anlamında yapılacak çalışmalar ve devlet destekleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca tasarısı hazırlanan konaklama vergisinin sektöre getireceği etki ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çalışma esasları görüşüldü." diyerek ziyarette yapılan konuşmalarda ortak fikrin Marmaris olduğu vurguladı. - MUĞLA

AK Parti, Marmaris, Muğla, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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