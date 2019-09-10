Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

52 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.


AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Olağanüstü konular harici her ay il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Yapılan toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu
Ahmet Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]