AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
6 saat önce
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Olağanüstü konular harici her ay il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Yapılan toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
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