Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Yönetimi Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

AK Parti İl Yönetimi Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında İl Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundular.

AK Parti İl Yönetimi Başkan Arı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında İl Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundular.

İl Başkanı Yanar başkanlığındaki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Arı, inanç ve azimle gerçekleşen zorlu ve meşakkatli bir seçim sürecinin, büyük bir başarı ile sona ermesinin ardında ciddi emekleri olan AK Parti'nin tüm kademelerinde görev yapan dava arkadaşlarına teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

Başkan Arı, seçim sürecinde verdikleri tüm vaatlerin arkasında olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dava arkadaşlarından aldığı güç ve azimle bu kadim şehre, layık olduğu her hizmeti getirme çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da, Nevşehir'in Başkan Arı ile büyük yatırım hamlelerinin gerçekleştiği bir şehir haline geleceğine yürekten inandığını belirterek bu çalışmalara da yönetim ve yürütme kurulu olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Yanar, Başkan Arı'ya belediye başkanlığı görevinde üstün başarı dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Yanar, ziyaretin anısına, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya anfora hediye etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:41 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İl Yönetimi Başkan Arı'yı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]